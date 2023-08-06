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Главное Общество

Пожар в Гызылагаджском нацпарке

Пожар в Гызылагаджском нацпарке

На территории Гызылагаджского национального парка возник пожар. Данная информация приводится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о возгорании на участке с камышами в Гызылагаджском национальном парке на территории Нефтчалинского района.

По вызову задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета Авиационного отряда МЧС.

В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.

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