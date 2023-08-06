Пожар в Гызылагаджском нацпарке

На территории Гызылагаджского национального парка возник пожар. Данная информация приводится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В ведомстве отметили, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о возгорании на участке с камышами в Гызылагаджском национальном парке на территории Нефтчалинского района.
По вызову задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета Авиационного отряда МЧС.
В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.