Россия увеличила расходы на оборону до почти 10 триллионов рублей

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Россия в 2023 году удвоила расходы на оборону до почти 10 триллионов рублей, утверждает Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ.

Из него следует, что за первое полугодие 2023 года Россия якобы потратила на оборону 5,59 трлн руб. при изначально запланированных 4,98 трлн руб. на весь год, утверждает агентство.

«Расчеты агентства Reuters, основанные на документе, показали, что за первые шесть месяцев Россия потратила на оборону 19,2% от всех первоначально запланированных бюджетных расходов на 2023 год в целом», — говорится в материале.