НБУ: Военная помощь стран-партнеров Украине влияет на рост их экономик

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Военная помощь стран-партнеров Украине влияет на рост их экономик. В частности, каждый доллар, потраченный на помощь Украине, сгенерирует дополнительные 65-87 центов в ближайшие годы. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

«Согласно предварительным результатам исследования фискальные мультипликаторы для стран, которые оказали военную помощь Украине в 2022 году, являются статистически и экономически значимыми», – говорится в документе.

Указывается, что увеличение военных расходов в странах-донорах на 1 доллар связано с увеличением реального ВВП этих стран на 0,65 дол. за тот же год, 0,87 дол. – через год и 0,79 дол. – через два года. В целом положительный эффект не исчезает даже пять лет спустя.

Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, такие как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности благодаря дополнительным инвестициям в исследования и разработки.

«Таким образом, экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм», – отмечают в НБУ.