16 граждан Азербайджана доставлены из Сирии в родные пенаты

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3 августа осуществлена репатриация 16 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

В числе репатриантов 13 детей и три женщины, один из детей потерял обоих родителей.

Они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

После установления их местонахождения, личности и гражданства Азербайджана был осуществлен транзит через территорию Турецкой Республики.