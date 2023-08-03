Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения

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Мой брат проявил большое мужество в Первой Карабахской войне. Он пропал без вести после того, как был сбит в пилотируемом им вертолете. Мы уже 30 лет ждем возвращения моего брата. Требуем, чтобы Армения предоставила информацию о судьбе наших пропавших без вести родных.

Об этом сказала Аделя Мустафаева – сестра Фейруза Джалилова, одного из первых военных пилотов Азербайджана, пропавшего без вести в Карабахской войне.

«Мы знаем, что наше государство держит данный вопрос в центре внимания, однако противоположная сторона всячески препятствует этому. Мы хотим хоть какой-то ясности относительно судьбы наших пропавших без вести родных. Потому что мы все еще продолжаем жить с надеждой. И поэтому мы обращаемся в ООН, чтобы получить поддержку мирового сообщества»,- приводит «Азертадж» ее слова.