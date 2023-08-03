Завтра в Баку будет дождь

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4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службой, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 26-31° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В основном, в горных и предгорных районах возможны проливные дожди, грозы и град. В некоторых районах ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33° тепла, ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.