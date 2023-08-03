Житель Сумгайыта оштрафован за вылов краснокнижных пиявок (фото)

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За отлов занесенных в «Красную книгу» восточных медицинских пиявок оштрафован житель Сумгайыта.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы охраны биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел, на территории охотничьего хозяйства Варвара за отлов занесенных в «Красную книгу» восточных медицинских пиявок задержан житель города Сумгайыт Азер Джафаров.

По данному факту составлен протокол, приняты соответствующие законные меры.