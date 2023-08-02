Узбекистан произвел первый универсальный трактор (фото)

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Чирчикский кластер сельскохозяйственного машиностроения и ознакомился с его первым продуктом – универсальным трактором.

Кластер способен обеспечивать выпуск 15 тысяч тракторов, прицепов и другой техники в год. Обеспечена занятость 1 тысячи рабочих мест.

Стоит отметить, что кластер уделяет отдельное внимание альтернативным источникам энергии, используя солнечные батареи, установленные на площади 20 000 кв. км., что позволяет покрыть 30% расходов на электроэнергию.