В Барде обрушилась плотина Верхне-Карабахского канала, подтоплены прилегающие территории

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На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в результате обрушения части плотины на Верхне-Карабахском водоканале на территории села Гарагоюнлу Бардинского района произошло подтопление прилегающих территорий.

Об этом сообщили в МЧС.

Отмечено, что на территорию для принятия необходимых мер безопасности были немедленно привлечены силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной службы пожарной охраны и силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС, соответствующие государственные органы были проинформированы.