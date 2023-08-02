Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо МККК

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Представители гражданского общества Азербайджана обратились с открытым письмом Международному комитету Красного Креста.

В письме представители гражданского общества, обращаясь к президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер, выразили серьезную обеспокоенность деятельностью Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане.

Представители гражданского общества призывали Международный Комитет Красного Креста не становиться инструментом манипуляций Армении, и не делать несправедливых заявлений.