Bloomberg раскрыл хитрую схему: Армения помогает армии России

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Как стало известно агентству Bloomberg, по итогам 2022 года Армения заняла 4 место по поставкам полупроводников в Россию. Экспорт данного материала по сравнению с 2021 годом увеличился на целых 187%.

Источник связывает это с тем, что с начала войны западные страны усилили санкционное давление на Россию и ей пришлось искать новых поставщиков. При этом представители блока НАТО неоднократно посещали Армению и напоминали, что из-за оказания помощи России армяне могут попасть под вторичные санкции.

Полупроводники используются в оборонной отрасли, автомобилестроении и создании различных технических устройств, например, смартфонов и спутников.

Армянские полупроводники используются в различных оборонных системах России, таких как ракеты, беспилотники, радары, авионика и другие. По мнению экспертов, Армения может стать одним из ключевых игроков на мировом рынке полупроводников в ближайшем будущем, если будет продолжать развивать свой потенциал и укреплять свои позиции.

Рекордные показатели зафиксированы не только по поставкам полупроводников, но и машин, которые Армения не производит.