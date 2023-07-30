«Шестерка ходжалинского палача»: подробности о задержанном Вагифе Хачатуряне

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Задержанный азербайджанскими пограничниками участник геноцида в Ходжалы Вагиф Хачатурян был водителем бывшего командующего вооруженными силами карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна в 1996-97 годах. Об этом, как передает Minval, сообщила ереванская газета «Грапарак».

«Задержанный сегодня Вагиф Хачатрян был шофёром – та да дам – Самвела Бабаяна. Шестерка ходжалинского палача. Что и требовалось доказать. Надеюсь скоро всю эту гниль вычистят из Карабаха», – прокомментировал новость армянский активист и блогер Ишхан Вердян.