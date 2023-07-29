Китай обогнал Россию в объеме торговли с Казахстаном

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Доля КНР во внешнеторговых операциях республики в январе-мае 2023 года составила 19,2%, а России – 18,8%, пишет казахстанское издание inbusiness.kz.

Рост торговли Казахстана с Китаем начался в 2022 году. За это время российский прирост во внешнеторговых операциях составил 1,5 млрд долларов, а китайский – 6,2 млрд долларов. За пять месяцев текущего года объем торговли с КНР увеличился до 10,7 млрд долларов (21,6%), в тот же период 2022 года товарооборот составлял 8,8 млрд долларов. Китай поставляет в Казахстан смартфоны, ноутбуки, одежду и автозапчасти.

В прошлом году товарооборот Китая со странами Центральной Азии также поднялся с 41,9 млрд до 70,2 млрд долларов. На первом месте Казахстан с 31,1 млрд долларов. Российский объем торговли в регионе также увеличился с 35,7 млрд до 42 млрд долларов.