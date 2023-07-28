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Коротченко: Демонизация армянами Турции и Азербайджана не меняет позицию Кремля

Коротченко: Демонизация армянами Турции и Азербайджана не меняет позицию Кремля

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети «Фейсбук» о реакции Кремля на потуги армянского лобби демонизировать Турцию и Азербайджан.

«Демонизация Турции и Азербайджана, активно проводимая в последнее время представителями доминирующего армянского лобби в российском медиа-пространстве, пока не привела к каким-либо ожидаемым результатам по изменению позиции Кремля в отношении армяно-азербайджанского урегулирования, в том числе – по Карабаху.

Путин – прагматик, его на эмоции не возьмешь, а уж «развести» точно ни у кого не получится», – написал эксперт в соцсети.

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