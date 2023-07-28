SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к заполнению своим газом хранилищ в Венгрии.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища», – написал министр на своей странице в Facebook.

Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и SOCAR 2 июня подписали в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 млрд куб. м в год. Как сообщил тогда Сийярто, компании также достигли договоренности о хранении 50 млн куб. м газа.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Они рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м – на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и ЕС поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Главным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м газа.