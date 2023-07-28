«Ты человек второго сорта»: французский консул травил любовницу-африканку из-за беременности (видео)

302 Просмотров

Силовики возбудили уголовное дело против сотрудника французского посольства в Москве Стефана Летеськье. Его подозревают в причинении вреда здоровью гражданке Камеруна. Как следует из материалов дела, дипломат, крутивший роман с африканкой, не хотел от нее детей и едва не убил женщину с помощью неких препаратов, которые давал ей под видом витаминов.

Потерпевшая Брижит Эмильен Бикос: «Он мне открыто сказал: „Я могу себе позволить так к тебе относиться, потому что ты африканка, а не француженка“».

Стефан Летеськье, французский консул: «Разумеется, я запаниковал. Тем более, что она применяла насилие по отношению ко мне. И мне не хотелось, чтобы все это как-то сказалось на моей дипломатической работе».