Среднегодовой рост цен на нежилые объекты в Баку составил 13,1%.

Как сообщает Общество оценщиков Азербайджана, наибольшее подорожание зафиксировано в Сабаильском районе — 27,1%.

В Насиминском районе цены выросли на 24,4%, в Наримановском — на 24,3%, Хатаинском — на 17,1%, Ясамальском — на 12,7%, Низаминском — на 12,5%.

В Хазарском районе рост составил 11%, Бинагадинском — 10,8%, Сураханском — 9,1%, Сабунчинском — 7,4%, Гарадагском — 5,7%, Пираллахинском — 3,1%.

На стоимость коммерческой недвижимости влияют местоположение объекта, интенсивность пешеходного и транспортного движения, коммерческий потенциал территории, развитие инфраструктуры и условия для ведения бизнеса.