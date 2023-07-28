Украинский дрон пытался атаковать Москву

Вражеский беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.
Позднее в Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
«Пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», – говорится в сообщении.