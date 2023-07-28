SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии |
Азербайджанские баскетболисты стали вице-чемпионами Европы (фото) |
Шииты Азербайджана отмечают Ашуру |
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана |
СМИ: США проводят с Россией закулисные переговоры по Украине |
Гаджизаде опроверг заявление французского министра о «блокаде» Лачинской дороги |
Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото) |
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото) |
Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества |
Главное Мир

Украинский дрон пытался атаковать Москву

Украинский дрон пытался атаковать Москву

Вражеский беспилотник попытался атаковать Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Трампу предъявили еще одно обвинение по делу о секретных бумагах
Мир

Трампу предъявили еще одно обвинение по делу о секретных бумагах

2023/07/28, 11:22
Орбан: Суверенитет Украины потерян
Мир

Орбан: Суверенитет Украины потерян

2023/07/28, 10:42
«Ты человек второго сорта»: французский консул травил любовницу-африканку из-за беременности (видео)
Мир

«Ты человек второго сорта»: французский консул травил любовницу-африканку из-за беременности (видео)

2023/07/28, 10:35
СМИ: Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре
Мир

СМИ: Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре

2023/07/28, 10:29
Как украинские морпехи освобождали Старомайорское (видео)
Мир

Как украинские морпехи освобождали Старомайорское (видео)

2023/07/28, 10:00
Япония запретила экспорт в РФ гибридов и авто с объемом двигателя свыше 1,9 л
Мир

Япония запретила экспорт в РФ гибридов и авто с объемом двигателя свыше 1,9 л

2023/07/28, 09:47
Украинский дрон пытался атаковать Москву
Мир

Украинский дрон пытался атаковать Москву

2023/07/28, 09:30
Шойгу побывал на военном параде в Пхеньяне и передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Мир

Шойгу побывал на военном параде в Пхеньяне и передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

2023/07/28, 09:10
Зеленский: Украина ищет ПВО для защиты Одессы и южного региона
Мир

Зеленский: Украина ищет ПВО для защиты Одессы и южного региона

2023/07/28, 00:58