Французская дипломатия снова «потеряла берега» |
МИД Азербайджана сожалеет о позиции Борреля |
ВСУ прорвали главную линию российской обороны на Запорожском фронте |
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в создании турецкого истребителя Kaan |
«Карабах» потерпел в Лиге чемпионов гостевое поражение |
Зеленский заявил о «неплохих результатах на фронте» |
Хикмет Гаджиев обвинил Пашиняна в спекуляции и шантаже |
Айхан Гаджизаде отреагировал на провокационное заявление Пашиняна |
Борт Cathay Pacific экстренно приземлился в Баку |
Главное Армия

Надир Алиев: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонпрома Азербайджана

Надир Алиев: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонпрома Азербайджана

Продукция оборонной промышленности Азербайджана хорошо известна на африканском рынке, поступает много запросов на ее покупку.

Об этом Report сказал старший советник отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана полковник-лейтенант Надир Алиев, рассказывая о стенде Азербайджана на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF – 23 в Стамбуле.

Он отметил, что на продукцию оборонной промышленности Азербайджана имеются особые покупатели: «На нашу продукцию есть особый спрос. Здесь проходят встречи на уровне руководства, и они не безрезультатны. Хотя основной целью выставки является представление ориентированной на экспорт продукции, мы также заинтересованы в создании определенной клиентской базы в будущем и налаживании сотрудничества. В настоящее время подписываются меморандумы о взаимопонимании, которые в конечном итоге приведут к договорам о купле. На этой выставке мы ведем переговоры не только по поводу экспорта, но и по налаживанию сотрудничества для создания в будущем различных видов боеприпасов нового назначения или военно-технических средств».

Теги:
Из этой рубрики
Надир Алиев: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонпрома Азербайджана
Армия

Надир Алиев: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонпрома Азербайджана

2023/07/27, 15:25
Джеймс Хиппи: Украинское наступление идет по плану, который Запад разработал зимой
Армия

Джеймс Хиппи: Украинское наступление идет по плану, который Запад разработал зимой

2023/07/27, 11:31
ВСУ прорвали главную линию российской обороны на Запорожском фронте
Армия

ВСУ прорвали главную линию российской обороны на Запорожском фронте

2023/07/27, 09:34
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в создании турецкого истребителя Kaan
Армия

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в создании турецкого истребителя Kaan

2023/07/27, 09:21
Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники (фото)
Армия

Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники (фото)

2023/07/27, 08:58
Погиб армянский военнослужащий
Армия

Погиб армянский военнослужащий

2023/07/26, 23:48
Разбился истребитель ВВС Саудовской Аравии
Армия

Разбился истребитель ВВС Саудовской Аравии

2023/07/26, 23:30
Украинские Himars скорректировали огонь по российским "градам" (видео)
Армия

Украинские Himars скорректировали огонь по российским «градам» (видео)

2023/07/26, 22:57
Кирби заявил о скорейшем начале тренировок украинских пилотов на F-16
Армия

Кирби заявил о скорейшем начале тренировок украинских пилотов на F-16

2023/07/26, 22:28