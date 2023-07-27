Надир Алиев: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонпрома Азербайджана

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Продукция оборонной промышленности Азербайджана хорошо известна на африканском рынке, поступает много запросов на ее покупку.

Об этом Report сказал старший советник отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана полковник-лейтенант Надир Алиев, рассказывая о стенде Азербайджана на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF – 23 в Стамбуле.

Он отметил, что на продукцию оборонной промышленности Азербайджана имеются особые покупатели: «На нашу продукцию есть особый спрос. Здесь проходят встречи на уровне руководства, и они не безрезультатны. Хотя основной целью выставки является представление ориентированной на экспорт продукции, мы также заинтересованы в создании определенной клиентской базы в будущем и налаживании сотрудничества. В настоящее время подписываются меморандумы о взаимопонимании, которые в конечном итоге приведут к договорам о купле. На этой выставке мы ведем переговоры не только по поводу экспорта, но и по налаживанию сотрудничества для создания в будущем различных видов боеприпасов нового назначения или военно-технических средств».