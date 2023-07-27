ВСУ прорвали главную линию российской обороны на Запорожском фронте

881 Просмотров

Журналисты американской газеты The New York Times (NYT) узнали о новой фазе украинского контрнаступления, назвав её ключевой и решающей. Командование ВСУ определило приоритетное направление, идет переброска сил для нанесения удара.

В статье говорится, что самые ожесточенные бои развернутся на юге Запорожской области. Идет переброска туда подразделений, которые ранее не были задействованы и оставались в резерве.

В Белом доме и Пентагоне заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью ВСУ. Новая фаза наступления продлится примерно три недели, пишет NYT.

«Это большое испытание», – цитирует газета высокопоставленного американского чиновника.

Тем временем глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что, по его данным, у Киева достаточно сил, чтобы продолжить контрнаступление. Он выразил надежду, что командование ВСУ задействует эти силы, предварительно оценив ситуацию на фронте. «Если это будет сделано в подходящий момент, можно изменить динамику на поле боя», – добавил шеф Пентагона.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, вероятно, прорвали определенные российские оборонные позиции к югу от Орехова.

В ISW отметили, что источники в российском Минобороны и несколько пропагандистских милблогеров заявили об украинской фронтальной атаке в направлении села Роботино (10 км южнее Орехово). Геолокационные кадры указывают на то, что во время атаки ВСУ, вероятно, продвинулись на расстояние до 2,5 км к востоку от Роботиного. Однако российские военные применили тактику гибкой обороны и частично оттеснили украинских воинов.

В отчете Института изучения войны указано, что ВСУ перебросили свежие силы в этот район для проведения операции, в то время как российские войска остаются прижатыми к линии фронта, очевидно без ротации, помощи или значительного подкрепления в этом секторе. Такая ситуация может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова в ближайшие недели.