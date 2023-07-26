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Разбился истребитель ВВС Саудовской Аравии

Разбился истребитель ВВС Саудовской Аравии

Истребитель F-15SA ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время учебного полета, экипаж погиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны королевства бригадный генерал Турки аль-Малики.

По словам представителя ведомства, которые приводит Саудовское агентство печати, самолет разбился на тренировочном полигоне авиабазы им. короля Халеда, расположенной в окрестностях города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.

О причинах ЧП не сообщается. Как отметил аль-Малики, расследованием инцидента займется специальная комиссия.

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