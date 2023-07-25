Крупный швейцарский банк закрывает счета россиян

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Один из крупнейших швейцарских банков, Julius Baer, собирается закрыть счета россиян до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале консалтинговой компании Main Partner Trust.

Julius Baer начал отправлять клиентам, которые постоянно проживают в России, уведомления о предстоящем закрытии счетов. Организация предупредила, что прекращает все деловые отношения с ними, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам.

В сообщении отметили, что соглашения и договоры будут прекращены уже к 30 сентября, после чего банк будет оказывать лишь часть услуг по обслуживанию счетов. Кроме того, кредитная организация попросила своих клиентов прислать реквизиты других счетов, куда перевести средства.