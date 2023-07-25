Украинцы отбили вражеские атаки на четырех направлениях

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Украинские военные отразили атаки врага на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в понедельник, 24 июля.

Так, на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки россиян в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клищиевки Донецкой области. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, воины ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Были уничтожены три ударных БПЛА противника типа Шахед-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы врага.

В течение суток россияне нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, совершили более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.