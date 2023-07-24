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Azerbaijan International Mining Company приостановила работу в Союдлу

Azerbaijan International Mining Company приостановила работу в Союдлу

Компания Azerbaijan International Mining Company (AIMC), добывающая золото, медь и серебро в Азербайджане, временно приостанавливает деятельность из-за проблем, поднятых местными жителями населением в связи с ситуацией на водохранилище для сброса отходов близ села Союдлу Гядабейского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы AIMC.

В соответствии с замечаниями, высказанными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании, проведенном 11 июля 2023 года, AIMC тесно сотрудничает с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) для решения вопроса. Компания заявила о готовности к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Комиссией, созданной по поручению премьер-министра Азербайджана Али Асадова, для проведения всестороннего расследования в связи с ситуацией в селе Союдлу.

18 июля Комиссия провела в Гядабейском районе заседание с целью информирования жителей села Союдлу о проделанной на сегодняшний день работе и дальнейших планах по проведению оценки. Вслед за этим была организована отдельная встреча с жителями села с участием руководства и сотрудников AIMC для оценки предварительных результатов комиссии.

Кроме того, по указанию президента Азербайджана и Министерства экологии и природных ресурсов Комиссия привлекла к проведению мониторинга на территории компанию Micon International (Micon), оказывающую услуги по консалтингу в геологии и горном деле, для использования ее экспертизы и поддержки в процессе проведения соответствующего расследования и последующей оценки. Операции на промысле будут продолжатся до 1 августа, когда начнется расследование. После этой даты работа предприятия будет приостановлена до объявления результатов запланированного на шесть недель мониторинга.

В связи с проводимыми мероприятиями компания AIMC также заключила договор с известной международной компанией Knight Piesold, которая специализируется в области инженерного и экологического консалтинга, для дополнительного изучения ситуации и оценки с целью управления отходами в соответствии с запросом МЭПР.

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