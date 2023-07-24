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Главное Экономика

Путин распорядился о внедрении цифрового рубля

Путин распорядился о внедрении цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Согласно опубликованному документу на официальном портале правовой информации, цифровой рубль представляет собой дополнительную форму российской национальной валюты, которую будут выпускать параллельно с уже существующими формами денег.

Теперь у российского рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Новый денежный формат позволит осуществлять операции при помощи платформы цифрового рубля, которая представляет собой специальную информационную систему. Согласно закону, оператором этой платформы становится Банк России.

Цифровой рубль будет использоваться в качестве средства для платежей и переводов, однако закон не предусматривает возможность открытия вкладов или получения кредитов в цифровых рублях.

Кроме того, новый закон устанавливает запрет на использование в рекламе словосочетания «платформа цифрового рубля» и производных от него слов и выражений для всех лиц, не являющихся операторами или участниками платформы цифрового рубля. Это предпринимается с целью обеспечения правильной и ответственной реализации цифрового рубля на территории Российской Федерации.

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