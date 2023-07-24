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Останки Шекинского хана тайно перезахоронили

Останки Шекинского хана тайно перезахоронили

Останки одного из правителей Шекинского ханства в XVIII веке Мухамед Хусейн-хана 22 июля в будничной обстановке были перезахоронены на ханском кладбище в Шеки, утверждает историк-исследователь Айдын Мамедов.

Он лично обнаружил могилу хана в Мечети шекинских ханов 3 июля 2021 года перед первым михрабом храма, передает «Туран».

«Присутствовали всего 10 человек – имам Ханской мечети и его помощник, трое религиозных деятелей из мечети Джума и др. Никто из официальных лиц района не присутствовал.  Могила была вырыта ночью, похороны прошли фактически тайно. Съемок не проводилось. Представители династии Шекихановых очень ждали это события. Но их никто не уведомил и не пригласил на перезахоронение. На могилу даже не поставили надгробный камень. Сказали, что памятник потом поставят.», – сказал Мамедов.

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