Шушинский медиа-форум и армянская истерика

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В Армении продолжается истерика, вызванная проведением в освобожденной Шуше глобального медиа-форума. Ереванские журналистские организации «тиснули» эмоциональное обращение: «Наш вопрос к коллегам журналистам, пользующимся щедрым гостеприимством алиевского режима и оказавшимся в нескольких километрах от городов и сел Нагорного Карабаха, более семи месяцев живущих в условиях изоляции от внешнего мира. Где тысячи людей уже давно не имеют доступа к элементарным продуктам питания, где рожениц нет возможности доставить в больницу из-за отсутствия бензина, где из-за дефицита электроэнергии под угрозой подача воды… Неужели Ваш профессиональный долг не побуждает Вас потребовать от азербайджанских властей свободы передвижения, чтобы своими глазами увидеть трагедию, параллели с которой не так-то легко найти в современном мире? Неужели прорыв информационных блокад, когда сведения о происходящем поступают исключительно из пристрастных источников, не является более задачей СМИ?»

Практически синхронно в сети и на ТГ-каналах, контролируемых ханкендинскими сепаратистами, появилось слезливое обращение «от лица сообщества журналистов «Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval)». Авторы которого тоже истерично требуют от участников форума «прекратить предоставление только односторонней информации и нарративов о Нагорном Карабахе, блокаде и конфликте в целом», а еще «приехать в наши общины в нескольких километрах от вас, чтобы осветить реальную жизнь наших людей и истинное лицо тех, кто пригласил и накормил вас в «Шуши»».

Понятно, что любое значимые событие в Шуше для ереванской политической тусовки и их ханкендинских марионеток — нож в сердце и болезненное напоминание о собственном военном разгроме. Если Азербайджан в Шуше чувствует себя настолько уверенно, что позволяет себе проводить здесь мероприятия с участием президента и приглашать журналистов из 120 изданий 50 стран — такую «пилюлю» уже непросто проглотить.

Но самое главное, все прибывшие на форум гости станут еще и свидетелями армянского вандализма на ранее оккупированных землях. И расскажут об этом своей аудитории. Ереванских «миацумщиков» и их ханкендинских марионеток полностью устраивала ситуация, когда на ранних стадиях конфликта в мире был слышен исключительно визг армянской стороны. Но к тому, что такой информационный расклад не вечен, и что теперь Азербайджан добивается не только военного успеха, но и перелома в информационной войне, армянские пропагандисты и провокаторы оказались не готовы точно так же, как армянские генералы — к встрече с азербайджанской армией XXI века. Какой «информационной бомбой» является форум в Шуше, здесь уже понимают. Особенно теперь, когда так и не удается вывести за рамки сугубо армянской «тусовки» все вопли о «голоде» и «блокаде». Потому и истерят. Со всеми театральными эффектами, брызганием слюной и показательными обмороками.

Но что бы произошло, если бы журналисты, участники форума, действительно двинулись бы в Ханкенди? Полюбовались бы местными переполненным кафешками? Посидели с местными жителями на пикничках? А потом рассказали бы о том, как сами сепаратисты перекрывают Агдамскую дорогу для гуманитарных поставок?

Но, похоже, такого вопроса армянские медиа-технологи себе просто не задали. Они тупо и топорно отрабатывают спущенное сверху задание — побольше грязи в адрес Азербайджана и участников форума и побольше воплей и стенаний о «блокаде». А то, что выходит в конце этакий «балаганный Пьеро» — ну так они сделали что смогли. В меру способностей. И в самом деле, от ереванских, а тем более ханкендинских журналистов трудно требовать большего. На гнилой воде съедобной пищи не приготовить. Так что неудивительно, что ереванские и ханкендинские истерики, увы и ах, не собирают аудиторию. Так что их устроителям остается только обижаться — на участников медиа-форума в Шуше, на власти Азербайджана, на дипломатов ЕС и США…

Ну что же, посмотрим, на кого они обидятся в следующий раз.

Отдел политики Minval.az