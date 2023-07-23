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Хогланд указал на важность поставок новых объемов азербайджанского газа для Европы

Хогланд указал на важность поставок новых объемов азербайджанского газа для Европы

Новые объемы газа из Азербайджана особенно важны для Европы на фоне перебоев с поставками. Об этом сказал Trend руководитель программы по безопасности и политике в Caspian Policy Center Ричард Хогланд.

«Европа находится в очень длительном процессе перехода от углеводородов к зеленой энергии, но в обозримом будущем ей по-прежнему будет нужен природный газ. Новые объемы газа из Азербайджана особенно важны, потому что война в Украине нарушила поставки природного газа в Европу. Поэтому Европа, безусловно, приветствует дополнительные поставки из Азербайджана», — сказал он.

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