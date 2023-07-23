Хогланд указал на важность поставок новых объемов азербайджанского газа для Европы

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Новые объемы газа из Азербайджана особенно важны для Европы на фоне перебоев с поставками. Об этом сказал Trend руководитель программы по безопасности и политике в Caspian Policy Center Ричард Хогланд.

«Европа находится в очень длительном процессе перехода от углеводородов к зеленой энергии, но в обозримом будущем ей по-прежнему будет нужен природный газ. Новые объемы газа из Азербайджана особенно важны, потому что война в Украине нарушила поставки природного газа в Европу. Поэтому Европа, безусловно, приветствует дополнительные поставки из Азербайджана», — сказал он.