Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района (фото) |
Баку и Ереван будут проводить встречи комиссий по делимитации на разных участках границы |
Движение по Крымскому мосту возобновлено (обновлено) |
Боррель пообещал Украине 20 млрд евро на оборонные нужды |
Анкара осудила акцию с осквернением Корана в Стокгольме |
Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, заявил Кулеба |
Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов |
Коротченко призвал изучать опыт Второй Карабахской войны |
Баку ответил на провокацию Пашиняна |
Главное Экономика

ЕС не готов конфисковать замороженные российские активы из-за возражения Германии

ЕС не готов конфисковать замороженные российские активы из-за возражения Германии

Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине.

Об этом заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен, выступая на Аспенском форуме по безопасности, передает ТАСС.

«Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине», – сказал он.

«Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это», – добавил ван Леувен.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.

Теги:
Из этой рубрики
ЕС не готов конфисковать замороженные российские активы из-за возражения Германии
Экономика

ЕС не готов конфисковать замороженные российские активы из-за возражения Германии

2023/07/21, 10:39
США запретили 14 иракским банкам осуществлять транзакции в долларах
Экономика

США запретили 14 иракским банкам осуществлять транзакции в долларах

2023/07/20, 22:43
Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов
Экономика

Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился почти на 15 процентов

2023/07/20, 20:59
IndiGo Airlines планирует запустить прямые рейсы из Индии в Азербайджан
Экономика

IndiGo Airlines планирует запустить прямые рейсы из Индии в Азербайджан

2023/07/20, 19:57
Центробанк Турции повысил ставку на фоне падения лиры
Экономика

Центробанк Турции повысил ставку на фоне падения лиры

2023/07/20, 17:10
Ильхам Шабан: Азербайджан однажды уже упустил такую возможность
Экономика

Ильхам Шабан: Азербайджан однажды уже упустил такую возможность

2023/07/20, 11:29
Азербайджан нарастил товарооборот со странами СНГ
Экономика

Азербайджан нарастил товарооборот со странами СНГ

2023/07/19, 23:45
Польша не будет открывать свои границы для украинского зерна
Экономика

Польша не будет открывать свои границы для украинского зерна

2023/07/19, 21:43
Азербайджан увеличил экспорт в Казахстан почти в 3 раза
Экономика

Азербайджан увеличил экспорт в Казахстан почти в 3 раза

2023/07/19, 17:28