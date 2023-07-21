ЕС не готов конфисковать замороженные российские активы из-за возражения Германии

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Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине.

Об этом заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен, выступая на Аспенском форуме по безопасности, передает ТАСС.

«Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине», – сказал он.

«Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это», – добавил ван Леувен.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.