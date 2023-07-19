Вице-адмирал Бекиров принял членов турецкой делегации (фото)

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19 июля командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране турецкой делегацией, возглавляемой начальником инспекции и оценки командования ВМС Турции контр-адмиралом Юджелем Дарджаном. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, вице-адмирал С.Бекиров особо подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, опирающееся на братские отношения, постоянно развивается.

На заседании штаба состоялся подробный обмен мнениями о расширении двустороннего сотрудничества в военной, военно-образовательной и других областях.

В заключение был подписан итоговый протокол 9-го заседания штаба, проведенного между ВМС Азербайджана и Турции, состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.