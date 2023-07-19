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Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении

Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении

18 июля примерно в 21:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Как сообщает Минобороны, в результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, 19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и населенного пункта Бойахмед Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

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