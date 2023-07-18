Предварительные слушания по крупному иску против Агаларова назначены на 2 октября

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Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») в иске к АО «Крокус Интернэшнл», входящему в Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова, требует взыскать около 3,9 миллиарда рублей неустойки по инвестконтракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

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Об этом говорится в опубликованном определении арбитражного суда Москвы. Ранее сообщалось, что суд 5 июля зарегистрировал этот иск, но основания исковых требований не были известны. Предварительные слушания назначены на 2 октября.