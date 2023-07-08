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Араз Агаларов столкнулся с крупным иском

Араз Агаларов столкнулся с крупным иском

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), требующей взыскать с АО «Крокус Интернэшнл», входящего в Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова, около 3,9 миллиарда рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 5 июля, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны, сообщает РИА Новости.

Этот же суд в апреле отклонил иск «Крокус Интернэшнл» к «Автодору» на сумму более 6 миллиардов рублей. Истец пытался взыскаться свои убытки по инвестконтракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

В суде компания Агаларова заявила, что ее расходы на строительство оказались выше, чем было предусмотрено контрактом, где размер софинансирования со стороны исполнителя оговаривался в размере около 6,8 миллиарда рублей. Так, стоимость дополнительных работ по устройству земляного полотна и дорожной одежды составила около 1,8 миллиарда рублей, по подготовке поверхности основания автодороги и последующему устройству насыпи – около 839 миллионов рублей, дополнительных расходов на получение банковских гарантий, в том числе в связи с продлением сроков строительства по вине заказчика, – более 1,7 миллиарда рублей, и прочее.

Суд, отказывая в иске, отметил, что оплате подлежат только те дополнительные работы, которые согласованы с заказчиком. При этом доводы «Крокуса» о неверном применении коэффициентов относительного уплотнения дисперсных грунтов были проверены экспертизой и отклонены. Что касается получения гарантий на весь срок строительства, это условие было предусмотрено контрактом, подчеркнул суд.

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