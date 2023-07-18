Стрелков предсказал уничтожение российского миротворческого контингента в Карабахе

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Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что вскоре Турция «предпримет попытку развязать военный конфликт с Россией». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Боевые действия будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море. Не исключено прямое участие крупных контингентов турецких войск (под видом «добровольцев» или даже без такового прикрытия) в операциях против нашей армии на Украине и в Крыму», – написал Стрелков.

По его словам, к прямой открытой конфронтации с Россией Турция перейдет после того, как «получит все выгоды от мирного сотрудничества с Россией». После чего начнется давление с помощью военной силы. Удар «будет выбран в момент ослабления ВС РФ, когда российские войска будут не готовы отразить удар турецких войск.

«Первым этапом станет закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для нашего флота и снабженческих судов, доставляющих подкрепления в Сирию (данную акцию Эрдоган может принять к осуществлению уже в текущем году). Далее последует серия вооруженных провокаций в Сирии со стороны так называемой «вооруженной оппозиции» против наших войск с целью расширения зоны контроля про-турецких властей. Дождавшись исчерпания запасов боеприпасов и предметов снабжения, турецкие войска попытаются нанести нашему экспедиционному корпусу и сирийским войскам на севере Сирии полное поражение. Естественно, в эскалации конфликта будут обвинены исключительно РФ и официальный Дамаск», – утверждает Гиркин.

Как считает Стрелков, российский экспедиционный корпус в отсутствии снабжения и подкрепления не сможет нанести поражение турецкой армии. Такой же сценарий развития событий Стрелков предсказывает миротворческому контингенту в Карабахе и в Армении, который, по его словам, будут захвачены вооруженными силами Армении или уничтожены турецко-азербайджанской коалицией.

Стрелков считает, что Турцию «от развязывания военного конфликта может сдержать угроза применения ядерного оружия, а также вмешательство Ирана, в случае готовности страны вступить в военное противостояние с Турцией в Сирии и Закавказье». При этом Стрелков напомнил о тесном сотрудничестве Турции и Израиля, который является главным оппонентом Ирана.

«С высокой вероятностью можно ожидать, что долгожданный отказ от позорной и бессмысленной «зерновой сделки» приведет в действие цепочку последствий, закономерно ведущую к резкому обострению российско-турецких отношений и ускорению неизбежного перехода Турции в лагерь наших открытых врагов», – считает Стрелков.

По его словам, даже в случае отказа Турции полномасштабного военного конфликта с России, в Сирии еще остаются военные подразделения РФ, которые могут оказаться в ловушке. Снабжение ВС РФ идет через порты Новороссийска на сирийский порт в городе Тартус, а Турция может закрыть воздушное пространство в Сирии.