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ВСУ сбили шесть российских ракет и 32 иранских беспилотника

ВСУ сбили шесть российских ракет и 32 иранских беспилотника

ВСУ сбили шесть российских ракет и 32 беспилотника на юге Украины. В Одессе обломки ракет повредили порт и частные дома, один человек ранен

В оперативном командовании ВСУ «Юг» сообщили, что в ночь на 18 июля украинские военные сбили шесть российских ракет «Калибр» над Одессой, а также 25 беспилотников-камикадзе «Шахед» в Одесской и Николаевской областях.

По данным воздушных сил ВСУ, украинским войскам в ночь на 18 июля удалось сбить шесть крылатых ракет и 32 беспилотника. Всего прошлой ночь по территории Украины было выпущено шесть ракет и 36 дронов.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. В одном из них ранения получил мирный житель, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

В Николаеве в результате атаки было зафиксировано попадание в промышленный объект, там начался пожар, рассказал руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким. Пострадавших нет.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал российскую атаку на южные регионы Украины с попыткой России препятствовать экспорту украинского зерна.

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