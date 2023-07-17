Азербайджан за полгода продал в ЕС 5,7 млрд кубометров газа

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Поставки азербайджанского трубопроводного газа в страны Евросоюза по итогам первого полугодия составили 5,7 млрд кубометров, говорится в отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Согласно данным, потребление газа странами ЕС за указанный период снизилось на 10% в годовом выражении – до 178 млрд кубометров, при этом трубопроводный импорт газа упал на 34%.

При этом, говорится в отчете, в июне 2023 года потребление газа в Европейском союзе сократилось на 12% в годовом выражении, достигнув в общей сложности 18 млрд кубометров.