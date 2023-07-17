ISW: ВСУ проводили контрнаступление на трех участках фронта и достигли успехов

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Украинские силы проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, достигли ограниченных успехов, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) в западной зоне границы Донецкой и Восточной Запорожской областей. Спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на 1 км в неустановленном районе на Бердянском направлении (район Западного Донецка и Восточного Запорожья). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска также продолжали контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении (район Западной Запорожской области).

Некоторые российские источники утверждали, что украинские войска освободили Зализнянское (13 км к северу от Бахмута), часть высот вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и укрепрайон к западу от Андреевки (10 км к югу от Бахмута).

Российские источники также утверждали, что украинские войска активизировали контрнаступательные действия вблизи Дубово-Васильевки (6 км северо-западнее Бахмута), Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевки и Андреевки.

Как отмечают российские военкоры, украинские войска могут еще больше усилить контрнаступательные операции, воспользовавшись увольнением командира 106-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова.