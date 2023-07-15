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Российский политтехнолог допустил поход «кадыровцев» на Москву

Российский политтехнолог допустил поход "кадыровцев" на Москву

Российский политтехнолог, публицист Марат Гельман рассказал о возможных внутренних переворотах и назвал сценарии бунта в России.

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«В первую очередь, на это способна чеченская армия, которой все равно, куда идти. Так называемый «русский мир» мало кому интересен и уж точно он не интересует мусульман. Для них главное – личная преданность, других мотивов нет. Причем преданы они Кадырову, а не Путину. Как только внутри России что-то изменится, они тут же будут готовы действовать. Чеченцы уже показали свои намерения, когда был скандал со строительством мечети в Москве. Они сразу заявили, что в случае чего поднимутся и уже завтра будут в столице», – рассказал Гельман в интервью «Главреду».

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