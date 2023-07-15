Эксперты ОПЕК дали прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

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Согласно прогнозу ОПЕК, производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2024 году сократится примерно на 30 тысяч баррелей в сутки и составит в среднем 0,7 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend.

В то же время, согласно данным ОПЕК, ожидается некоторый рост за счет газоконденсатных проектов «Шахдениз», «Абшерон» и «Умид-Бабек».

Кроме того, ожидается, что добыча на азербайджанских нефтяных месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) увеличится в следующем году с вводом седьмой платформы АЧГ. Однако, как отметили в организации, несмотря на этот запланированный рост производства, в целом будет наблюдаться сокращение общих объемов.

Отметим, что ОПЕК также ожидает увеличения производства жидких углеводородов в Азербайджане на 22 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, что составит в среднем 0,7 миллиона баррелей в сутки.