Азербайджанские паломники вернулись на родину

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Последняя группа паломников вернулась из паломничества в Азербайджан.

Об этом сообщил начальник Отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

По его словам, которые приводит АПА, в последней группе было 130 паломников.

Отметим, что в общей сложности 1440 паломников из Азербайджана совершили паломничество с 17 по 22 июня на 8 самолетах. Паломники возвращаются на родину с 5 июля. Стоимость пакета паломничества для одного человека в этом году составила 5750 долларов США.