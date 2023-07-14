Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях |
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Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях

14 июля в 10.55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов.

Как сообщили в Минобороны, кроме того, с 13:39 до 13.50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

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