Армяне открыли огнь в направлении Сядярякского и Ходжалинского районов

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13 июля в 22:35 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в Сядярякском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Кроме этого, 14 июля в 01:10 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, открыли огонь по позициям нашей армии, расположенным в направлении Ходжалинского района.

На указанных направлениях подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.