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Генерал Тарнавский: Украина уже получила от США кассетные боеприпасы

Генерал Тарнавский: Украина уже получила от США кассетные боеприпасы

Командующий украинской группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский сказал CNN, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не применяла их.

«Мы только что их получили, мы их еще не применяли, но они могут радикально изменить ситуацию, — сказал бригадный генерал Тарнавский. — Враг тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество. Враг отдаст ту часть территорий, где их возможно применять».

Тарнавский подчеркнул, что украинская армия не будет применять эти боеприпасы в густонаселенной местности.

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