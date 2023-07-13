Гиркин предрек военный захват Москвы

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Командующего 58-й армией РФ Ивана Попова отстранили 12 июля из-за поражений россиян на фронте в Запорожской области. Он записал к россиянам обращение, чем вызвал новый «прецедент» после попытки мятежа Пригожина.

Экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) предупредил о вероятности нового «шествия на Москву» после бунта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина из-за вынужденной отставки командующего 58-й армией РФ Ивана Попова.

Он заявил, что обращение, которое записал недовольный Попов к россиянам – новый «опаснейший прецедент» для РФ.

«Почти мятеж. Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся «из грязи в князи», а натуральный кадровый генерал. (И «не из худших»)», – заявил Гиркин.

Он указал, что до момента распада российской армии – «рукой подать», как и от новой попытки военного захвата Москвы.

«От нового «похода на Москву» в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение. Которого очень хотелось бы избежать, но Фанерный и Му-Му – они необучаемы… Они провоцируют…», – считает Гиркин.

Отметим, «Фанерным» и «Му-Му» террорист РФ в своем «блоге» называет главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.