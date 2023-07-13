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Британская разведка раскрыла тактику кадыровцев на фронте

Британская разведка раскрыла тактику кадыровцев на фронте

Чеченцы, воюющие на стороне Москвы, используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства. Эту тактику применяли во время чеченских войн 90-х.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в июне 2023 года поступило несколько сообщений об использовании российскими войсками старых бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее по курсу.

Большинство российских случаев использования таких машин было зарегистрировано в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и они начались через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.

«Существует реальная вероятность того, что чеченские силы применили эту тактику», – отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, есть наследие чеченских боевиков, умеющих пользоваться таким машинами начиная с чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, изготовили аналогичные машины в январе 2023 года.

«Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, что ставит под вопрос жизнеспособность этого средства. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы», – отмечают в Минобороны Британии.

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