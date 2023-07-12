Бывший командующий 58-й армией подтвердил ликвидацию ВСУ генерала Цокова

В России подтвердили ликвидацию украинскими военными генерала Цокова

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О смерти заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова, участвующего в войне в Украине, в эфире пропагандистской передачи «60 минут» на телеканале «Россия» заявил экс-командующий 58-й армии, а ныне депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Олег Гурулев. На это обратила внимание русская служба BBC.

Во вчерашнем вечернем выпуске передачи «60 минут», которую ведет Ольга Скабеева, затронули тему обстрела оккупированного российскими войсками Бердянска ракетами Storm Shadow. «Официальной информации от министерства обороны нет, – оговорилась телеведущая. – Но абсолютно все СМИ уже написали…»

«Да, – заявил ей в ответ генерал-лейтенант Гурулев, который после начала российского вторжения в Украину стал одним из главных военных спикеров на российском телевидении. – Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там, и опять пошел воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб, этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда».

Гурулев подтвердил таким образом не только факт смерти Олега Цокова, но и прошлогодние сообщения украинских источников, которые в сентябре 2022 года утверждали, что генерал получил серьезное ранение.

Первым о гибели Цокова в Бердянске утром 11 июля сообщил советник украинского мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко, а за ним ряд украинских телеграм-каналов.

Первые сообщения о гибели Цокова не выглядели достоверными, поскольку 144-я дивизия, которой он до недавнего времени руководил, участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в Луганской области. В сентябре 2022 года военнослужащие этого соединения чуть было не попали в окружение во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а в последующие месяцы новости об их действиях на линии фронта поступали исключительно с территории Луганской области – об этом писал и популярный провоенный российский телеграм-канал «Рыбарь», и украинский военный аналитик из группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Сообщалось также, что часть военнослужащих бригады находится на полигонах в Беларуси.

В середине июня появились сообщения о том, что военнослужащие 144-й дивизии могли понести значительные потери неподалеку от Кременной в Луганской области, когда их построили и они ожидали выступления командующего 20-й армией, генерала Сухраба Ахмедова, но вместо этого были обстреляны ВСУ.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» написал 11 июля о гибели Цокова, уточнив: «В результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-й армии в районе Бердянска погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков».