Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

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Недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черном море. Были закуплены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был решен по моему указанию, и танкерам дали названия «Шуша», «Карабах» и «Зангезур».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что перевозка азербайджанских товаров азербайджанской компанией принесет стране дополнительный доход. «Мы уже присутствуем в Черном море. Мы и раньше там присутствовали. У нас были корабли малой вместимости. Но сегодня в Черном море работает уже 3 из наших крупнейших танкеров типа «Афромакс». При необходимости мы можем увеличить их количество», – добавил президент Ильхам Алиев.

При этом президент отметил, что Азербайджану следует пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии: «Нам необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии, потому что поступают заказы из соседних стран. Наш судостроительный завод был рассчитан на наши текущие возможности перевозки. Мы также учитываем вывод из эксплуатации судов, ходивших на протяжении многих лет. Потому что они выходят из строя, и должны быть обновлены. Но сегодня наблюдается еще больший спрос, как у нас, так и у соседних стран. Таким образом, не исключено, что когда-то мы сможем начать и расширение производственных участков судостроительного завода».

Расценив поступающие из-за рубежа заказы как очень позитивный факт, глава государства отметил: «Это свидетельствует о том, что мы все делаем своевременно». Он также подчеркнул, что уже дал указание о расширении возможностей Алятского международного торгового порта. «Нам необходимо сделать и это. Потому что наша перевалочная способность рассчитана на 15 миллионов тонн. Для прежнего периода этого было достаточно. Через год-два этого может не хватать», – подчеркнул президент. По его словам переговоры, проводимые с соседними и партнерскими странами, свидетельствуют о том, что через Азербайджан станет возможно перевозить в несколько раз больше грузов.