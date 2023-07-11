Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана |
«Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю». Алиев ждет через неделю итогов расследования инцидента в Гядабейском районе |
«Хаос в стране закончился в 1993 году». Алиев раскритиковал Минэкологии в связи с событиями в Союдлу |
Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море |
Алиев: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов |
В результате армянского обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий, также погиб наш пограничник (обновлено) |
Президент Азербайджана указал на повышение военного потенциала армии страны |
Президент Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость |
Президент Азербайджана заявил о высоком уровне профицита внешнеторгового баланса страны |
Главное Экономика

Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

Недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черном море. Были закуплены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был решен по моему указанию, и танкерам дали названия «Шуша», «Карабах» и «Зангезур».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что перевозка азербайджанских товаров азербайджанской компанией принесет стране дополнительный доход. «Мы уже присутствуем в Черном море. Мы и раньше там присутствовали. У нас были корабли малой вместимости. Но сегодня в Черном море работает уже 3 из наших крупнейших танкеров типа «Афромакс». При необходимости мы можем увеличить их количество», – добавил президент Ильхам Алиев.

При этом президент отметил, что Азербайджану следует пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии: «Нам необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии, потому что поступают заказы из соседних стран. Наш судостроительный завод был рассчитан на наши текущие возможности перевозки. Мы также учитываем вывод из эксплуатации судов, ходивших на протяжении многих лет. Потому что они выходят из строя, и должны быть обновлены. Но сегодня наблюдается еще больший спрос, как у нас, так и у соседних стран. Таким образом, не исключено, что когда-то мы сможем начать и расширение производственных участков судостроительного завода».

Расценив поступающие из-за рубежа заказы как очень позитивный факт, глава государства отметил: «Это свидетельствует о том, что мы все делаем своевременно». Он также подчеркнул, что уже дал указание о расширении возможностей Алятского международного торгового порта. «Нам необходимо сделать и это. Потому что наша перевалочная способность рассчитана на 15 миллионов тонн. Для прежнего периода этого было достаточно. Через год-два этого может не хватать», – подчеркнул президент. По его словам переговоры, проводимые с соседними и партнерскими странами, свидетельствуют о том, что через Азербайджан станет возможно перевозить в несколько раз больше грузов.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана
Экономика

Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана

2023/07/11, 20:27
Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море
Экономика

Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море

2023/07/11, 19:21
Президент Азербайджана указал на благоприятное географическое положение страны
Экономика

Президент Азербайджана указал на благоприятное географическое положение страны

2023/07/11, 19:13
Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет
Экономика

Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет

2023/07/11, 18:17
Президент Азербайджана заявил о высоком уровне профицита внешнеторгового баланса страны
Экономика

Президент Азербайджана заявил о высоком уровне профицита внешнеторгового баланса страны

2023/07/11, 18:06
Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта
Экономика

Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта

2023/07/10, 23:07
Вагит Алекперов лидирует в России по полученным дивидендам
Экономика

Вагит Алекперов лидирует в России по полученным дивидендам

2023/07/10, 22:11
Питер Сийярто заявил, что Азербайджан – стратегический партнер Венгрии
Экономика

Питер Сийярто заявил, что Азербайджан – стратегический партнер Венгрии

2023/07/10, 16:22
Азербайджан и Венгрия построят завод по производству алюминиевых банок
Экономика

Азербайджан и Венгрия построят завод по производству алюминиевых банок

2023/07/10, 16:07