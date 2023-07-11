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Президент Азербайджана указал на благоприятное географическое положение страны

Президент Азербайджана указал на благоприятное географическое положение страны

Благоприятное географическое положение Азербайджана, конечно же, создает для нас дополнительные возможности. Как вам известно, на протяжении многих лет мы проводим последовательную политику, связанную с развитием транспортного сектора, и полностью модернизировали инфраструктуру на своей территории, можно сказать, согласно требованиям прежнего времени.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

В то же время, как отметил глава государства, сегодня потребности еще больше растут, потому что становится больше грузов, а транспортные маршруты ограничиваются. «Налицо увеличение грузоперевозок как с севера на юг и в обратном направлении, так и с востока на запад и обратно. Азербайджан и здесь выступает как очень надежный партнер, находится в тесном контакте со своими соседями и не жалеет своей помощи в решении транспортных проблем своих соседей», – подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Азербайджан хочет стать не только транзитной страной, через которую переваливается большой объем грузов. «Наше желание заключается в том, чтобы на этих транспортных путях были созданы производственные площади, были созданы возможности для бизнеса, вкладывались инвестиции. Мы должны вести свою работу в этом направлении, в том числе в контакте с соседними странами», – добавил президент.

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