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Президент Азербайджана указал на повышение военного потенциала армии страны

Президент Азербайджана указал на повышение военного потенциала армии страны

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом. Мы станем сильнее как в плане боеспособности, так и в плане оснащения оружием и техникой, потому что этот процесс идет постоянно и он не должен прекращаться. Как я уже говорил, мы будем выделять столько средств, сколько необходимо по двум направлениям – усиление военного потенциала и восстановление освобожденных земель.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что благодаря этой политике Азербайджан наращивает свою мощь. «Поскольку в современном мире на первый план выходит фактор силы; с силой считаются, сила сдерживает», – добавил президент Ильхам Алиев.

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