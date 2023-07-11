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В результате армянского обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий, также погиб наш пограничник (обновлено)

В результате армянского обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий, также погиб наш пограничник (обновлено)

18:51 11 июля в результате выстрела из огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей умер военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС), солдат Алиев Джахид Мушфиг оглу.

Данная информация приводится в сообщении ГПС.

По факту ГПС и Военной прокуратурой проводится расследование.

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18:13 11 июля примерно в 16:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий Азербайджанской Армии Абдуллаев Гусейн Ариф  оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры.

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